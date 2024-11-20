Додому «на щиті»: на Одещині прощаються з двома Захисниками

Одеська область продовжує втрачати своїх вірних синів, які загинули за свободу та незалежність України на російсько-українській війні. І сьогодні у жалобі Балтська та Арцизька громади.
«Балтщина знову в траурі»
Сьогодні вранці, 20 листопада, у Балській громаді попрощалися зі своїм загиблим земляком – українським воїном Олександром Мойсеєвим.
Не вгамувати біль від втрат і відчаю – Балтщина знову в траурі… На щиті повертається додому наш земляк Олександр Мойсеєв, який віддав своє життя за кожного з нас… Світла пам’ять Олександру і низький уклін», – йдеться в повідомленні, опублікованому напередодні на сторінці громади у Facebook.
На знак пам’яті про загиблого Захисника сьогоднішній день у громаді оголошено Днем жалоби.
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Ще одного бійця втратила Арцизька громада
Ще одного Захисника втратила й Арцизька громада. Як повідомили сьогодні в Болградській районній військовій адміністрації, молодший сержант Сергій Франченко загинув на фронті 10 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання.
Сергій – уродженець Ізмаїла (12 квітня 1983 року), але останні десять років проживав у місті Арциз.
«Він був добрим, чуйним чоловіком, люблячим чоловіком, дбайливим батьком і вірним другом. Висловлюємо найглибші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Сергія. Ця втрата – невимовний біль для всієї громади та району. Вічна пам’ять Герою України!», – повідомляють у Болградській РВА.
Раніше повідомлялося про загибель на фронті жителя Ізмаїла, старшого сержанта Юрія Сергєєва.