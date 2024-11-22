В Пивденный «на щите» вернулись боевой медик и наводчик ПТРК

Об этом сообщили на странице громады Пивденного в facebook.

20 ноября 2024 года громада проводила в последний путь жителя Пивденного Михаила Цапа.

Много лет своей жизни Михаил посвятил гандболу: неоднократный чемпион Украины, обладатель Кубка Израиля, экс-игрок национальной сборной Украины, тренер юниорских сборных Украины. Выступал за южненский гандбольный клуб «Портовик», запорожские «Мотор» и «ЗТР», израильскую «Асу» и румынский «Келераши». Но основной целью последних лет было тренировка детей.

Боевой медик пехотной роты Михаил Цап погиб 24 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Луганское Донецкой области. Герою навсегда останется 44 года.

А 21 ноября громада прощалась с жителем Защитником Украины из Пивденного Игорем Марковским.