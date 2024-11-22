Новости Одессы и Одесской области

В Пивденный «на щите» вернулись боевой медик и наводчик ПТРК

В Пивденный «на щите» вернулись боевой медик и наводчик ПТРК

В Пивденном простились сразу с двумя погибшими воинами — солдатом Марковским Игорем Григорьевичем и боевым медиком Цапом Михаилом Александровичем.

Об этом сообщили на странице громады Пивденного в facebook.

20 ноября 2024 года громада проводила в последний путь жителя Пивденного Михаила Цапа.

Много лет своей жизни Михаил посвятил гандболу: неоднократный чемпион Украины, обладатель Кубка Израиля, экс-игрок национальной сборной Украины, тренер юниорских сборных Украины. Выступал за южненский гандбольный клуб «Портовик», запорожские «Мотор» и «ЗТР», израильскую «Асу» и румынский «Келераши». Но основной целью последних лет было тренировка детей.

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Боевой медик пехотной роты Михаил Цап погиб 24 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Луганское Донецкой области. Герою навсегда останется 44 года.

Михаил Цап

А 21 ноября громада прощалась с жителем Защитником Украины из Пивденного Игорем Марковским.

Ігор Марківський

Старший оператор 2 отделения роты противотанковых ракетных комплексов солдат ВСУ Игорь Марковский погиб 9 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Свердликово Курской области рф. Ему было 42 года.

погибший

Ранее в Одессе простились с полицейскими, погибшими 18 ноября во время ракетной атаки врага по центру города.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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