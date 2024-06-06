У новому навчальному році у перших класах має бути не більше 24 учнів – Міносвіти

З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти не повинна перевищувати 24 учні.
Таку норму встановлено в Законі України «Про повну загальну середню освіту», повідомили в Міністерстві освіти і науки.
У новому навчальному році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.
Читайте також: Нестача вчителів та тисячі учнів за кордоном: в Одесі підбили підсумки третього навчального року в умовах війни
Наповнюваність класів, які навчаються дистанційно, може бути більшою за 24 учні. Ця норма діє під час дії воєнного стану.
“Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів та учнів і зробити освітній процес ефективнішим через зменшення кількості дітей у класі. Освітяни зможуть приділити більше уваги кожному учневі/учениці та вибудувати кращий зв’язок із ними”, – пояснили в міністерстві.
При цьому не буде поділу класу з 24-ма учнями на групи для вивчення окремих предметів, наприклад української мови. Це не стосується закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами.