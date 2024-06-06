У новому навчальному році у перших класах має бути не більше 24 учнів – Міносвіти

Таку норму встановлено в Законі України «Про повну загальну середню освіту», повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У новому навчальному році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

Наповнюваність класів, які навчаються дистанційно, може бути більшою за 24 учні. Ця норма діє під час дії воєнного стану.

“Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів та учнів і зробити освітній процес ефективнішим через зменшення кількості дітей у класі. Освітяни зможуть приділити більше уваги кожному учневі/учениці та вибудувати кращий зв’язок із ними”, – пояснили в міністерстві.

При цьому не буде поділу класу з 24-ма учнями на групи для вивчення окремих предметів, наприклад української мови. Це не стосується закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами.