У новому навчальному році у перших класах має бути не більше 24 учнів – Міносвіти

У новому навчальному році у перших класах має бути не більше 24 учнів – Міносвіти

З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти не повинна перевищувати 24 учні.

Таку норму встановлено в Законі України «Про повну загальну середню освіту», повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У новому навчальному році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

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Наповнюваність класів, які навчаються дистанційно, може бути більшою за 24 учні. Ця норма діє під час дії воєнного стану.

“Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів та учнів і зробити освітній процес ефективнішим через зменшення кількості дітей у класі. Освітяни зможуть приділити більше уваги кожному учневі/учениці та вибудувати кращий зв’язок із ними”, – пояснили в міністерстві.

При цьому не буде поділу класу з 24-ма учнями на групи для вивчення окремих предметів, наприклад української мови. Це не стосується закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами.

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