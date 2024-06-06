В новом учебном году в первых классах должно быть не более 24 учеников — Минобразования

Такая норма установлена в Законе Украины «О полном общем среднем образовании», сообщили в Министерство образования и науки.

В новом учебном году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников.

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников. Эта норма действует во время действия военного положения.

«Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику / ученице и выстроить лучшую связь с ними», — пояснили в министерсве.

При этом не будет разделение класса с 24 -мя учениками на группы для изучения отдельных предметов, например украинского языка. Это не касается заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках.