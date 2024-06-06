В новом учебном году в первых классах должно быть не более 24 учеников — Минобразования

В новом учебном году в первых классах должно быть не более 24 учеников — Минобразования

С 1 сентября 2024 года максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования не должна превышать 24 ученика.

Такая норма установлена в Законе Украины «О полном общем среднем образовании», сообщили в Министерство образования и науки.

В новом учебном году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников.

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Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников. Эта норма действует во время действия военного положения.

«Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику / ученице и выстроить лучшую связь с ними», — пояснили в министерсве.

При этом не будет разделение класса с 24 -мя учениками на группы для изучения отдельных предметов, например украинского языка. Это не касается заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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