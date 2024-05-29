Брак учителів і тисячі учнів за кордоном: в Одесі підбили підсумки третього навчального року в умовах війни

Про результати навчального року 2023/2024 розповіла на брифінгу директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За даними департаменту, зараз у закладах загальної та середньої освіти навчається 96,5 тис. учнів. Із них за очною та змішаною формами навчаються 59 415 учнів, дистанційною – 37 037 учнів, із них 17 611 продовжують перебувати за кордоном.

“Близько 17,5 тис. наших школярів перебувають за кордоном і 90% продовжує здобувати українську освіту. Це дуже непросто для дітей, оскільки їм доводиться навчатися одразу у двох школах: в Україні та в країні проживання. Система шкіл з українською компонентою допомогла знизити це навантаження, з 30 до 6-8 годин. Йдеться про предмети, яких немає в іноземних програмах: українська мова та література, історія України, географія”, – розповіла очільниця департаменту.

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Чиновниця зазначила, що в школах Одеси в навчальному році, що завершується, навчаються 5472 дитини із сімей переселенців.

Цього року 827 учнів претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, 404 – на нагородження золотою медаллю, 117 – на нагородження срібною медаллю.

Як зазначила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, рік був дуже непростим, але насиченим на яскраві події. Незважаючи на воєнний стан, школярі були активними учасниками олімпіад, конкурсів і змагань: 39 учнів стали переможцями всеукраїнського рівня та 2 – міжнародного.

Нестача вчителів – одна з головних проблем освіти в школах Одеси.

За словами Олени Буйневич, зараз у школах понад 700 вакансій, насамперед через те, що багато педагогів виїхали з країни.

“Багато виїхало вчителів, у деяких немає можливості працювати дистанційно, деякі асимілювалися, і ми не чекаємо на їхнє повернення. Вчителів української мови у нас достатньо, а ось фізиків, наприклад, не вистачає катастрофічно. Частина наших учителів пішли добровольцями на фронт, незважаючи на те, що за законом можуть отримати відстрочку”, – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, майже 200 навчальних закладів Одеси мають свої укриття. Решта ж використовують укриття, розташоване в іншій будівлі, подекуди розташоване на відстані більш ніж у 200-400 метрів.