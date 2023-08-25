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У ніч проти 25 серпня росіяни двічі атакували Одесу ракетами: подробиці

У ніч проти 25 серпня росіяни двічі атакували Одесу ракетами: подробиці

В Одесі та області двічі за ніч лунала повітряна тривога. Перша — майже опівночі. Друга — через кілька годин. По Одещині ворог випусти 4 ракети.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

В повідомленні йдеться, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети. Військові припускають, що ймовірно це були ракети типу Х-35/Х-59. І випустили їх в напрямку одного з портів.

Але Сили протиповітряної оборони провели вдале полювання і знищили ракети над морем.

За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу «Калібр» в бік Одеси. І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено.

А як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря.

Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

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Фото ілюстративне.

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