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Росіяни вночі атакували Одещину “шахедами”: є влучання (фото)

Росіяни вночі атакували Одещину “шахедами”: є влучання (фото)

Сьогоднішня ніч проти 23 серпня була тривожною для південних районів Одещини. Кілька годин лунала повітряна тривога. За цей час ворог здійснював атаку “шахедами” на цивільну інфраструктуру регіону. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що протягом ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру. По Одещині вдарили ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря.

Атака на зерносховище

Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів типу «Shahed-136/131». Але є й влучання, повідомляють у відомстві.

Свій удар російська армія направила на зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї.

Атака на зерносховище

У складських приміщеннях сталося займання загальною площею 700 кв. м. Пожежу оперативно локалізовано. Наразі вогнеборці продовжують роботу.

Пожежа на складах

Також на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.

Серед цивільного населення постраждалих нема.

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