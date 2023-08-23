Росіяни вночі атакували Одещину “шахедами”: є влучання (фото)

Сьогоднішня ніч проти 23 серпня була тривожною для південних районів Одещини. Кілька годин лунала повітряна тривога. За цей час ворог здійснював атаку “шахедами” на цивільну інфраструктуру регіону.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
У повідомленні йдеться, що протягом ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру. По Одещині вдарили ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря.
Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів типу «Shahed-136/131». Але є й влучання, повідомляють у відомстві.
Свій удар російська армія направила на зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї.
У складських приміщеннях сталося займання загальною площею 700 кв. м. Пожежу оперативно локалізовано. Наразі вогнеборці продовжують роботу.
Також на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.
Серед цивільного населення постраждалих нема.
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