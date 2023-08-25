Новости Одессы и Одесской области

В ночь на 25 августа россияне дважды атаковали Одессу ракетами: подробности

В ночь на 25 августа россияне дважды атаковали Одессу ракетами: подробности

В Одессе и области дважды за ночь доносилась воздушная тревога. Первая – почти в полночь. Вторая – через несколько часов. По Одесщине враг выпустили 4 ракеты.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

В сообщении говорится, что около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем враг выпустил 2 ракеты. Военные предполагают, что, вероятно, это были ракеты типа Х-35/Х-59. И выпустили их в сторону одного из портов.

Но Силы противовоздушной обороны провели удачную охоту и уничтожили ракеты над морем.

Через несколько часов произошла вторая атака. В этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа «Калибр» в сторону Одессы. И тут силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» по направлению Приморско-Ахтарск.

Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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