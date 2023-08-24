В ніч проти 24 серпня росіяни ракетами вдарили по Дніпру: є постраждалі (фото)

Сьогодні, в ніч проти 24 серпня, у місті Дніпро пролунали потужні вибухи. Російська армія атакувала місто ракетами. Є збиття, але є й влучання. Також уночі росіяни обстріляли Миколаївську область. Є поранені.

Про нічну атаку по місту повідомили в Дніпропетровській ОВА.

У повідомленні йдеться, що одну з ракет збили захисники з Повітряного командування “Схід”.

Але є й влучання. Ракета поцілила в транспортний об’єкт. В результаті обстрілу семеро постраждалих. З них — троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Окрім транспортного, пошкоджень зазнали ще з десяток об’єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені вибуховою хвилею та осколками 15 кіосків.

Також зазнали пошкоджень два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Наразі інформація щодо руйнувань ще уточнюється, повідомили в ОВА.

Сьогодні вночі росіяни обстріляли Миколаївщину. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вночі, 24 серпня, ворог обстріляв м. Очаків. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

Також внаслідок нічної атаки на Миколаївщину пошкоджено житлові будинки та господарські споруди у Куцурубській громаді.

Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївщини. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні.

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