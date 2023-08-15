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У ніч проти 15 серпня потужну ракетну атаку пережив Львів: подробиці (фото) (ОНОВЛЕНО)

У ніч проти 15 серпня потужну ракетну атаку пережив Львів: подробиці (фото) (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вночі, 15 серпня, росіяни здійснили потужний ракетний обстріл українських населених пунктів. Найбільш потужні атаки були спрямовані на Львів і Львівську область. 

Про наслідки нічної атаки на Львів повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Вони спричинили пожежу й руйнування. Людей з будинків евакуювали.

передмістя Львова

Також під час обстрілу постраждали люди. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували в різних частинах міста. Але працівники ДСНС швидко реагували й оперативно їх загасили.

Також постраждав один з гіпермаркетів. Через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Окрім того, ОВА отримала інформацію про пошкодження транспортних засобів.

передмістя Львова
передмістя Львова

Козицький повідомив, що руйнувань зазнали приватні будинки у передмісті Львова. Там також постраждали люди — зазнали легких травм.

Оновлено.
10:15.

Волинь. На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє — поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.

Івано-Франківська область. Уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Дніпропетровська область. Місто Дніпро, внаслідок прильотів поранення отримали дві людини — працівники підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.

Черкаська область. Під прицілом місто Сміла. Серед уражених об’єктів — територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

Запорізька область. В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадка.

Донецька область. Місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна — отримала поранення.

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