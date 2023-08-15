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В ночь на 15 августа мощную ракетную атаку пережил Львов: подробности (фото) (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 15 августа мощную ракетную атаку пережил Львов: подробности (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью, 15 августа, россияне совершили мощный ракетный обстрел украинских населенных пунктов. Наиболее мощные атаки были направлены во Львов и Львовскую область.

О последствиях ночной атаки на Львов сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома. Они повлекли за собой пожар и разрушение. Людей из домов эвакуировали.

передмістя Львова

Также при обстреле пострадали люди. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала.

Небольшие возгорания фиксировались в разных частях города. Но работники ГСЧС быстро реагировали и оперативно потушили.

Также пострадал один из гипермаркетов. Из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

Кроме того, ОВА получила информацию о повреждениях транспортных средств.

Козицкий сообщил, что разрушения подверглись частным домам в пригороде Львова. Там также пострадали люди — получили легкие травмы.

Обновлено.
10:15.

Волынь. К сожалению, в результате ракетного удара погибли три работника предприятия в Луцке, еще трое — ранены. Идет ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь.

Ивано-Франковская область. Обломки ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, повреждены также два хозяйственных постройки рядом.

Днепропетровская область. Город Днепр, в результате прилетов ранения получили два человека — работники предприятия. Также поврежден спортивный комплекс, где каждый день занимаются дети.

Черкасская область. Под прицелом город Смела. Среди пораженных объектов — территория медучреждения. Повреждены также сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды.

Запорожская область. В одном из сел Запорожского района ракета попала в стадион гимназии, повреждено здание учебного заведения, жилые дома, детсад.

Донецкая область. Город Краматорск, попадание в продуктовый склад. Погиб человек, еще один получил ранения.

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передмістя Львова
передмістя Львова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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