Про це повідомили в міській територіальній громаді Південного.
Солдат Вадим Тесля служив оператором взводу безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону. Унаслідок хвороби, отриманої на службі, 22 березня 2025 року 35-річний військовослужбовець помер у Запорізькій обласній лікарні.
Прощання з військовим відбудеться 28 березня в Південному. Цей день у громаді оголошено Днем жалоби.
Як повідомляло «Одеське життя», 22 березня у лікарні після важкого поранення помер житель села Петрівка Іван Бічер.
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