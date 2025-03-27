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Про це повідомили в міській територіальній громаді Південного.

Солдат Вадим Тесля служив оператором взводу безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону. Унаслідок хвороби, отриманої на службі, 22 березня 2025 року 35-річний військовослужбовець помер у Запорізькій обласній лікарні.

Вадим Тесля

Прощання з військовим відбудеться 28 березня в Південному. Цей день у громаді оголошено Днем жалоби.

Як повідомляло «Одеське життя», 22 березня у лікарні після важкого поранення помер житель села Петрівка Іван Бічер.

За темою: На фронті загинув депутат і волонтер з Одеської області

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