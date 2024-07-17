У Хаджибейському лимані знову помічено масовий мор риби (відео)

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, фахівці інспекції обстежили територію водойми, відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень та повідомили про вказаний факт відповідні державні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Опубліковано Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Середа, 17 липня 2024р.

Як і раніше, основною причиною мору риби екологи називають зменшення розчинного кисню у воді через аномально високу температуру повітря.

Проте підсумкові висновки щодо причин загибелі риби в Хаджибейському лимані можна буде зробити після отримання результатів лабораторних досліджень, про які інспекція повідомить додатково.

Раніше в екоінспекції повідомляли, що масовий мор риби, зафіксований поблизу села Паліївка Одеського району, пов’язаний з перевищенням вмісту амонію у воді та зменшенням рівня розчиненого кисню через спеку.