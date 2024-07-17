Дамба Хаджибейського лиману тепер не безхазяйна: що зміниться

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Протягом трьох років прокурори доводили в судовому порядку бездіяльність органів місцевого самоврядування щодо невзяття на облік Хаджибейської дамби, яка дотепер є безхазяйним майном.

Верховний суд задовольнив позов прокурора. У рішенні суду зазначається, що для уникнення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із неналежною експлуатацією гідротехнічної споруди, саме Одеська міська рада зобов’язана вживати дії, спрямовані на визначення правового статусу дамби.

Для виконання рішення суду Одеська міська рада зобов’язана:

розмістити оголошення в друкованих засобах масової інформації про взяття споруди на облік;

звернутися з відповідною заявою до органу, що здійснює держреєстрацію прав на нерухоме майно.

Дамба Хаджибейського лиману оберігає місто від затоплення водою і відіграє важливу роль для тисячі людей, а також більш ніж 50 підприємств і організацій, які мешкають і розташовані на прилеглій території площею 23 км кв.

“Наявність законного власника є гарантією підтримання належного технічного стану дамби та проведення своєчасних ремонтних і протиаварійних робіт. Тож, питання щодо права власності на дамбу Хаджибейського лиману має важливе значення, оскільки визначає як особу, що відповідає за організацію її утримання в належному стані, так і джерела коштів на її утримання”, – зазначили в прокуратурі.

“Одеське Життя” вже розповідало про те, що дамба Хаджибейського лиману перебуває в аварійному стані. Причому, аварійна вона ще з 2003 року. Проблема в тому, що споруда знаходиться вона на кордоні між Одесою і територією Одеської області і де-юре є безгоспною.

Перша спроба відремонтувати дамбу була в грудні 2021 року. Управління капітального будівництва Одеської міськради навіть уклало договір на ремонт аварійних ділянок дамби. Тоді на роботи планували витратити 27 мільйонів гривень, але в листопаді 2022 року договір було розірвано.

Вартість ремонту у 2023-му році міськрада оцінила в 62 млн 192 тис. гривень. Єдиним “охочим”, який зголосився ремонтувати дамбу, виявився “Ростдорстрой”.