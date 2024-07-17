В Хаджибейском лимане снова замечен массовый мор рыбы (видео)

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты инспекции обследовали территорию водоема, отобрали пробы воды для дальнейших лабораторных исследований и уведомили об указанном факте соответствующие государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Опубликовано Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Среда, 17 июля 2024 г.

Как и ранее, основной причиной мора рыбы экологи называют уменьшение растворимого кислорода в воде из-за аномально высокой температуры воздуха.

Тем не менее, итоговые выводы о причинах гибели рыбы в Хаджибейском лимане можно будет сделать после получения результатов лабораторных исследований, о которых инспекция сообщит дополнительно.

Ранее в экоинспекции сообщали, что массовый мор рыбы, зафиксированный вблизи села Палиевка Одесского района, связан с превышением содержании аммония в воде и уменьшением уровня растворенного кислорода из-за установившейся жары.