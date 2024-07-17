В Хаджибейском лимане снова замечен массовый мор рыбы (видео)

Сегодня, 17 июля, экологи уже второй раз за этот месяц зафиксировали факт массовой гибели рыбы в Палиевском заливе Хаджибейского лимана.
Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты инспекции обследовали территорию водоема, отобрали пробы воды для дальнейших лабораторных исследований и уведомили об указанном факте соответствующие государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Опубликовано Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Среда, 17 июля 2024 г.
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Как и ранее, основной причиной мора рыбы экологи называют уменьшение растворимого кислорода в воде из-за аномально высокой температуры воздуха.
Тем не менее, итоговые выводы о причинах гибели рыбы в Хаджибейском лимане можно будет сделать после получения результатов лабораторных исследований, о которых инспекция сообщит дополнительно.
Ранее в экоинспекции сообщали, что массовый мор рыбы, зафиксированный вблизи села Палиевка Одесского района, связан с превышением содержании аммония в воде и уменьшением уровня растворенного кислорода из-за установившейся жары.