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На Одещині підлітки хотіли сходити в туалет на Алеї Слави (відео)

На Одещині підлітки хотіли сходити в туалет на Алеї Слави (відео)

На неповнолітніх мешканців селища Іванівка Одеської області поліцейські склали адміністративний протокол. Підлітки на Алеї слави влаштували відпочинок та планували справити нужду у місці вшанування загиблих воїнів.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж натрапили на відео, на якому підлітки, гуляючи пам’ятним місцем, обговорювали можливість справлення там своїх природних потреб, танцювали, розважалися.

Охоронцями правопорядку було встановлено, що зйомка була проведена 23 вересня близько 20 години. Також поліцейські встановили учасників дійства. Ними виявилися неповнолітні — двоє дівчат та юнак.

Правоохоронці запросили підлітків з батьками до відділку поліції, де провели з ними профілактичні бесіди щодо їхньої поведінки. Також складено адміністративні протоколи про дрібне хуліганство, які направили до суду.

Також поліцейські перевіряють факт можливого продажу алкоголю неповнолітнім особам місцевими магазинами.

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