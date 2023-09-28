Мешканці Южного не засмутилися через розбитий дзеркальний туалет за 3 млн гривень (фото)

Серед дня у центрі Южного Одеської області, місцевий мешканець понівечив дзеркальне покриття та стічні труби на туалеті, будівництво якого коштувало місцевому бюджету 3 мільйони гривень.

Вандалом виявився 35-річний місцевий мешканець. Він подряпав дзеркальні панелі на павільйоні, а пошкоджені труби розкидав навколо.

Дзеркальний туалет було збудовано у 2021 році. Попри його вартість і оригінальний вид, туалет так і не почав працювати, оскільки не був поставлений на баланс місцевого комунального підприємства.

Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність за вчинене дрібне хуліганство.

Але за попередньою оцінкою представника місцевої влади, заміна панелей та водостічних труб вартуватиме близько 500 тисяч грн.

Та мешканців Южного факт пошкодження туалету не засмутив. На сторінці місцевого видання в Instagram люди активно коментують ситуацію.

Деякі взагалі вважають, що його треба знести й зробити звичайну громадську вбиральню, але яка буде працювати. Хоча є такі, які хотіли б хоч разок та таки його відвідати за призначенням.

Южненці навіть не виключають, що на обслуговуванні туалету числяться касир, прибиральниця і сантехнік, які отримують зарплатню. А ще є винахідливі мешканці, які хочуть взяти участь у тендері на ремонт.

Мало того, були й коментатори, які звинувачують місцеву владу, що у них з’явився ще один спосіб на недоцільне виділення коштів з бюджету для ремонту. А для деяких южненців чоловік став місцевим героєм, а не вандалом.

Але були й веселі коментатори. Їм здалося що чоловік так висловив акт протесту проти перейменування міста.

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