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Мешканці Южного не засмутилися через розбитий дзеркальний туалет за 3 млн гривень (фото)

Мешканці Южного не засмутилися через розбитий дзеркальний туалет за 3 млн гривень (фото)

Серед дня у центрі Южного Одеської області, місцевий мешканець понівечив дзеркальне покриття та стічні труби на туалеті, будівництво якого коштувало місцевому бюджету 3 мільйони гривень.

Вандалом виявився 35-річний місцевий мешканець. Він подряпав дзеркальні панелі на павільйоні, а пошкоджені труби розкидав навколо.

Туалет в Южному

Дзеркальний туалет було збудовано у 2021 році. Попри його вартість і оригінальний вид, туалет так і не почав працювати, оскільки не був поставлений на баланс місцевого комунального підприємства.

Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність за вчинене дрібне хуліганство.

вандалізм у Южному

Але за попередньою оцінкою представника місцевої влади, заміна панелей та водостічних труб вартуватиме близько 500 тисяч грн.

Та мешканців Южного факт пошкодження туалету не засмутив. На сторінці місцевого видання в Instagram люди активно коментують ситуацію.

Деякі взагалі вважають, що його треба знести й зробити звичайну громадську вбиральню, але яка буде працювати. Хоча є такі, які хотіли б хоч разок та таки його відвідати за призначенням.

Коментарі. Туалет в Южному

Коментарі. Туалет в Южному

Южненці навіть не виключають, що на обслуговуванні туалету числяться касир, прибиральниця і сантехнік, які отримують зарплатню. А ще є винахідливі мешканці, які хочуть взяти участь у тендері на ремонт.

Коментарі. Туалет в Южному

Мало того, були й коментатори, які звинувачують місцеву владу, що у них з’явився ще один спосіб на недоцільне виділення коштів з бюджету для ремонту. А для деяких южненців чоловік став місцевим героєм, а не вандалом.

Коментарі. Туалет в Южному

Але були й веселі коментатори. Їм здалося що чоловік так висловив акт протесту проти перейменування міста.

Були й коментатори, які звинувачують місцеву владу, що у них з'явився ще один спосіб на недоцільне виділення коштів з бюджету для ремонту.

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