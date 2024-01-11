На Одещині молодики вкрали квіти з меморіалу загиблим воїнам, аби подарувати подругам

У листопаді 2023 року в Роздільній Одеської області двоє молодих чоловіків вчинили крадіжку – вкрали підвісні вазони, які прикрашали меморіал загиблим воїнам та пошкодили банери із зображенням наших захисників.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Правоохоронцям вдалося встановити, що правопорушення вчинили двоє молодиків – з Роздільнянського та Білгород-Дністровського районів Одещини.
Один з них приїхав до товариша у гості. У нетверезому стані вони разом відпочивали у міському парку і вирішили зробити приємне їхнім подругам і подарувати квіти. Тому один з молодиків вкрав підвісні вазони з меморіалу пам’яті загиблим військовослужбовцям ЗСУ. А інший – пошкодив декілька банерів.
Поліцейські кваліфікували дії молодих чоловіків як таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка, та дрібне хуліганство.
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Стосовно крадіжки, яка вчинена під час воєнного стану, молодикові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
А стосовно другого правопорушника, який пошкодив банери, йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень або громадськими роботами, або виправними роботами до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або арештом до п’ятнадцяти діб.