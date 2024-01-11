На Одещині молодики вкрали квіти з меморіалу загиблим воїнам, аби подарувати подругам

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронцям вдалося встановити, що правопорушення вчинили двоє молодиків – з Роздільнянського та Білгород-Дністровського районів Одещини.

Один з них приїхав до товариша у гості. У нетверезому стані вони разом відпочивали у міському парку і вирішили зробити приємне їхнім подругам і подарувати квіти. Тому один з молодиків вкрав підвісні вазони з меморіалу пам’яті загиблим військовослужбовцям ЗСУ. А інший – пошкодив декілька банерів.

Поліцейські кваліфікували дії молодих чоловіків як таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка, та дрібне хуліганство.

Стосовно крадіжки, яка вчинена під час воєнного стану, молодикові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

А стосовно другого правопорушника, який пошкодив банери, йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень або громадськими роботами, або виправними роботами до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або арештом до п’ятнадцяти діб.