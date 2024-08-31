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У ДТП на Одещині загинули та травмувалися діти

У ДТП на Одещині загинули та травмувалися діти

Увечері п’ятниці, 30 серпня 2024 року, на трасі Київ – Одеса сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна дитина та ще п’ятеро людей, у тому числі діти, були травмовані. Ще одна дитина потрапила під колеса легкового авто у Рені.

Обставини обох ДТП встановлюються, повідомляють у прес-службі обласного управління поліції.

На трасі Київ – Одеса зіткнулися легковик та вантажівка

ДТП на трасі Київ – Одеса 30 серпня 2024 року: легковик некруто

За інформацією поліцейських, близько 19:00 30 серпня на автодорозі сполученням Київ – Одеса, поблизу села Болгарка сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою.

Попередньо встановлено, що 48-річна водій легкового автомобіля «Chery», рухаючись у напрямку столиці, не впоралася з керуванням, через що виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою «DAF», що рухалася в напрямку Одеси.

Внаслідок ДТП загинули дві доньки водійки – 29 та 9 років, а дві онуки 9-ти та 6-ти років отримали травми та були госпіталізовані. Самій жінці та її 61-річному сусідові після надання медичної допомоги госпіталізація не знадобилася.

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Водіїв обох транспортних засобів перевірили стан сп’яніння, вони були тверезими.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках провадження призначено низку судових експертиз. Встановлюються всі обставини події.

У Рені водій «Kia» відправив до лікарні 8-річного хлопчика

ДТП у Рені 30 серпня 2024

Того ж вечора у місті Рені внаслідок ДТП травмувався восьмирічний хлопчик.

Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний водій автомобіля «Kia» на вулиці Проїзній наїхав на дитину, яка вибігла на дорогу із зупинки громадського транспорту, де був разом із матір’ю.

Хлопчик зазнав численних травм. Водій відвіз його до лікарні.

Чоловіка поліцейські перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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