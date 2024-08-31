Новости Одессы и Одесской области

В ДТП в Одесской области погибли и травмировались дети

В ДТП в Одесской области погибли и травмировались дети

Вечером пятницы, 30 августа 2024 года, на трассе Киев – Одесса произошло масштабное ДТП, в котором погиб один ребенок и еще пять человек, в том числе дети, были травмированы. Еще один ребенок угодил под колеса легкового авто в Рени.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются, сообщают в пресс-службе областного управления полиции.

На трассе Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик

ДТП на трассе Киев – Одесса 30 августа 2024: легковушка всмятку

По информации полицейских, около 19:00 часов 30 августа на автодороге сообщением Киев – Одесса, вблизи села Болгарка произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Предварительно установлено, что 48-летняя водитель легкового автомобиля «Chery», двигаясь в направлении столицы, не справилась с управлением, из-за чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с двигавшимся в направлении Одессы грузовиком «DAF».

В результате ДТП погибли две дочери водительницы – 29 и 9 лет, а две внучки 9-ти и 6-ти лет получили травмы и были госпитализированы. Самой женщине и ее 61-летнему соседу после оказания медицинской помощи госпитализация не понадобилась.

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Водителей обоих транспортных средств проверили на состояние опьянения, они были трезвыми.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Рени водитель «Kia» отправил в больницу 8-летнего мальчика

ДТП в Рени 30 августа 2024

В тот же вечер в городе Рени в результате ДТП травмировался восьмилетний мальчик.

Предварительно полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля «Kia» на улице Проездной наехал на ребенка, который выбежал на дорогу с остановки общественного транспорта, где был вместе с матерью.

Мальчик получил многочисленные травмы. Водитель отвез его в больницу.

Мужчину полицейские проверили на состояние опьянения, он был трезв.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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