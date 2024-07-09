Виконуючи бойове завдання у Чорнобилі, загинув мінометник з Одеської області.

Виконуючи бойове завдання у Чорнобилі, загинув мінометник з Одеської області.

Під час виконання бойових завдань на території Чорнобильської зони відчуження під Києвом загинув мешканець Южного Євген Володимирович Синиця. 10 липня у місті оголошено День жалоби.

Про це повідомили у Южненській міській раді.

Солдат 2 мінометного взводу мінометної батареї Євген Синиця загинув 4 липня 2024 року під час виконання бойових завдань щодо призначення на території Чорнобильської зони відчуження Київської області.

Захиснику було 37 років.

Євген Синиця

10 липня у Южному оголошено Днем жалоби.

“На знак скорботи просимо забезпечити приспущення Державних Прапорів на будинках та спорудах товариства.
О 10 год. 00 хв. вшануємо світлу пам’ять військовослужбовця хвилиною мовчання. Навіки в пам’яті, назавжди в строю!” – повідомила влада Южного.

Місце та час прощання не публікується, щоб уникнути втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ рф.

Також у міськраді повідомили, що сім’я загиблого потребує допомоги в організації прощання. Карта мами Захисника: 4731219657893404 Чемерис Валентина Григорівна.

Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув командир стрілецького взводу, молодший лейтенант Іван Махновський із позивним «Одеса.

На Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, мешканець Сергіївської громади Павло Баранюк.

А поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області загинув мешканець селища Любашівка Дмитро Хлібодарів.

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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