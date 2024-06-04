Пішов воювати добровольцем і повернувся «на щиті»: мешканець Чорноморська загинув під Вовчанськом

Пішов воювати добровольцем і повернувся «на щиті»: мешканець Чорноморська загинув під Вовчанськом

Сумна звістка прийшла до Чорноморської громади Одеської області: у бою за свободу та незалежність України загинув ще один Герой – Андрій Гридюшко.

Як повідомляють місцеві паблики, боєць загинув під Вовчанськом на Харківщині.

«Вже 27 лютого 2022 р. він пішов добровольцем захищати свою країну, рідне місто. І ось повертається назад на щиті… Схиляємо голови у вдячності та скорботі… Слава Герою!», – йдеться у повідомленні.

Дата прощання із захисниками не уточнюється.

Раніше стало відомо про загибель на фронті жителя села Випасне Мологівської громади Олександра Колесніченка.

Читайте також: Загинув, виконуючи бойове завдання: не стало ще одного захисника з Одеської області.

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