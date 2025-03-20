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Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль і Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Для встановлення причин загибелі риби фахівці відібрали проби води для лабораторних досліджень.

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Про замор карася сповістили місцеву адміністрацію, Нацполіцію в Одеській області та Комісію з ТЕБ та НС.

Нагадаємо, в Україні реалізували чергові 12 лотів на промисловий вилов риби у 2025 році. Найдорожчим виявився лот за право промислу в річці Дністер і Дністровському лимані, за який змагалися 8 учасників.

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