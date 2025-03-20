Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль и Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Для установления причин гибели рыбы специалисты отобрали пробы воды для лабораторных исследований.
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О заморе карася оповестили местную администрацию Нацполицию в Одесской области и Комиссию по ТЭБ и ЧС.
Напомним, в Украине реализовали очередные 12 лотов на промышленный вылов рыбы в 2025 году. Самым дорогим оказался лот за право промысла в реке Днестр и Днестровском лимане, за который соревновались 8 участников.