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Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль и Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. 

Для установления причин гибели рыбы специалисты отобрали пробы воды для лабораторных исследований. 

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О заморе карася оповестили местную администрацию Нацполицию в Одесской области и Комиссию по ТЭБ и ЧС.

Напомним, в Украине реализовали очередные 12 лотов на промышленный вылов рыбы в 2025 году. Самым дорогим оказался лот за право промысла в реке Днестр и Днестровском лимане, за который соревновались 8 участников.

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