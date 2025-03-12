Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Минулого тижня в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» відбулися чергові аукціони на промисловий вилов водних біоресурсів у 2025 році.

Найдорожчим серед цих аукціонів став лот за право промислу в пониззі річки Дністер та Дністровському лимані: при стартовій ціні 327 тис. грн фінальна вартість реалізації лоту сягнула 9,9 млн грн, тобто збільшилася більш ніж у 30 разів.

Переможець аукціону отримав право на вилов у поточному році оселедця чорноморського, кефалевих, піленгаса, бичків та інших видів риб.

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Як ми вже розповідали, у 2023 році Міністерство аграрної політики та продовольства України запровадило нову систему державного регулювання промислу риби. Було розроблено прозорий механізм аукціонних торгів з продажу прав на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів.

Суть у такому: місця рибодобування розбиваються на великі, середні та малі лоти, які продаються з аукціону через «Прозоро». У 2024 році на Дунаї, наприклад, було запропоновано рибалкам 30 лотів. Про те, з якими проблемами зіткнулися рибалки, читайте в статті: На «папері» риба є, а в човнах немає: чому збунтувалися рибалки Придунав’я.