Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Згустки мазуту розміром 2-7 см зафіксували на лінії піску, протяжністю близько 10 метрів.
Водночас візуально забруднення морської акваторії екологи не виявили.
Фахівці вже відібрали зразки морської води для досліджень на вміст нафтопродуктів у лабораторії Інспекції та зразки забруднювальної речовини з піском для проведення лабораторних досліджень в Українському науковому центрі екології моря.
Днями сліди мазуту було виявлено на пляжі «Лузанівка» в Одесі.
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