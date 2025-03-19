Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Згустки мазуту розміром 2-7 см зафіксували на лінії піску, протяжністю близько 10 метрів.

Водночас візуально забруднення морської акваторії екологи не виявили.

Фахівці вже відібрали зразки морської води для досліджень на вміст нафтопродуктів у лабораторії Інспекції та зразки забруднювальної речовини з піском для проведення лабораторних досліджень в Українському науковому центрі екології моря.

Днями сліди мазуту було виявлено на пляжі «Лузанівка» в Одесі.

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