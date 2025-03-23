Як повідомляють у громадській організації Rewilding Ukraine, такі ліси ростуть уздовж річок та інших водойм, надаючи притулок для багатьох видів флори та фауни, а також відіграють важливу екологічну роль, зокрема, у захисті від ерозії та покращенні якості води.

«На Жебріянському пасмі ми разом з Ізмаїльським лісництвом поступово замінюємо сосни на корінні лісові види. Це не тільки поверне природний вигляд лісу, але й дозволить сформувати більш життєздатний ландшафт, стійкий до лісових пожеж та посух, що стають дедалі частішими через зміни клімату. Подібна їй гряда Лєтя, розташована на протилежному березі Дунаю в румунській частині дельти, не страждає від пожеж, а її мальовничі дюни і дубові ліси приваблюють десятки тисяч туристів», – пояснюють екоактивісти.

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