Как сообщают в общественной организации Rewilding Ukraine, такие леса растут вдоль рек и других водоемов, предоставляя убежище для многих видов флоры и фауны, а также играют важную экологическую роль, в частности, в защите от эрозии и улучшении качества воды.

«На Жебрианской гряде мы вместе с Измаильским лесничеством постепенно заменяем сосны на коренные лесные виды. Это не только вернет естественный вид леса, но и позволит сформировать более жизнеспособный ландшафт, устойчивый к лесным пожарам и засухам, которые становятся все более частыми из-за изменения климата. Подобная ей гряда Летя, расположенная на противоположном берегу Дуная в румынской части дельты, не страдает от пожаров, а ее живописные дюны и дубовые леса привлекают десятки тысяч туристов», – поясняют экоактивисты.

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