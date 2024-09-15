Ліси для степового краю: школярі та професіонали об’єдналися заради зеленого майбутнього

Любуватися немає часу – треба працювати

Щоосені працівникам лісництва ніколи любуватися багрянцем лісових насаджень, їм потрібно встигнути заготувати насіння дерев та кущів, висадити у ґрунт підрослі у розплідниках саджанці, виконати безліч невідкладних робіт.

Вагому допомогу надають лісникам вихованці шкільного лісництва «Пролісок». Наприклад, минулого листопада юннати разом із наставником Віктором Писарівським висадили дві тисячі сіянців сосни кримської.

У лісництві, що базується на території Маловасилівського старостату Любашівської громади, дбайливо збирають і зберігають документальні свідчення про створення лісового господарства.

Частину одного з приміщень лісництва відведено під музейну експозицію, де розміщено давні фотознімки та документи. А перші згадки про нього відносяться до 1931 року, коли на тилігульських просторах займався відтворенням лісів перший лісничий К.К. Митнюк. З 1947 до 1974 року тут був плодорозсадник. З 1975 року лісове підприємство увійшло до складу Ширяївської лісомеліоративної станції. Його очолювали Микола Манзюк, Валерій Цибулько, Василь Якименко, Дем’ян Робул, Андрій Хохун, Олексій Лук’яненко, Олександр Зацаринний. Зараз лісництвом керує Володимир Якубовський.

За роки діяльності лісництва працівниками створено тисячі гектарів нових лісів, лісосмуг, парків та скверів, вирощено сотні мільйонів штук посадкового матеріалу.

Майстер лісу, ветеран лісової справи Василь Якименко розповів, що площа лісів колишнього Любашівського району становить 5612 гектарів, лісосмуг — 942 гектарів. Безпосередньо Троїцькому лісництву підпорядковано 900 гектарів.

Не тільки саджають, а й охороняють

Держпідприємство «Ліси України» планує висадити на Одещині 200-300 гектарів нового лісу.

Любашівщина — степовий край. Ліси в ньому становлять лише п’ять відсотків.

Щоб виростити якісний ліс, лісівники не шкодують власних зусиль і терпіння. Досвідчений колектив лісництва найперше дбає про збереження раніше створених лісових масивів. Їхня робота – це і охорона та захист лісів від шкідників, самовільних порубок та пожеж, проведення санітарно-оздоровчих заходів, що дозволяє проводити заготівлю дров для реалізації населенню, вирощувати посадковий матеріал для озеленення сіл та селищ, а також дбати про новорічних красунь для дитячих свят.

У «Лісовичку» є і насіння, і мед

Торговельний павільйон «Лісовичок» розташувався на автобані Київ-Одеса, на в’їзді до села Троїцьке.

На Одещині це перший такий магазин, в облаштуванні якого брали участь усі лісові господарства області. Зараз тут триває реконструкція з розширення зони відпочинку.

Основний товар — різноманітний посадковий матеріал. Кожен покупець, який приїхав за насінням, отримає і рекомендації, як доглядати за декоративними та лісовими деревами і кущами.

Подорожні також можуть тут придбати мед, віники для лазні, дрова колоті, побутові вироби з дерева тощо.