Бої у Чорному морі: розвідники спростували фейки та розповіли як спецпризначенець був у воді 14 годин

Під час недавнього бою між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком неподалік так званих “вишок Бойка” ані військові, ані плавзасоби не постраждали. Хоча одному зі спецназівців довелося 14 годин провести у відкритому морі.

Нагадаємо, у Чорному морі неподалік нафтовидобувних платформ літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки і оборони і отримав відсіч.

Як заявили в Головному розвідуправлінні Міноборони, ворожа пропаганда відразу поширила фейк про нібито поразку та затоплення українського катера.

“Насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером “Москва” ― ніякої шкоди українським військовим не було”, – повідомили у розвідці.

У відповідь на спробу атаки українські воїни завдали удару літаком РФ. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Врятувати “Конана”

Як повідомив командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони “Артан” Віктор Торкотюк, під час виконання операції український спецназовець із позивним “Конаном” опинився за бортом. Боєць протримався у воді 14 годин, чекаючи на побратимів, змушених відступити під вогнем ворожої авіації.

“Тільки уявіть собі: один у відкритому морі, без розуміння, куди рухатись, коли буде допомога, але з чітким усвідомленням того, що він є метою не лише наших пошукових місій, а й ворога. Так от: він не просто протримався 14 годин у воді, він плив і ще й у правильному напрямі”, – поінформував командир спецпідрозділу ГУР.

За його словами, бійці, діставшись безпечної зони і отримавши підкріплення, відразу повернулися за “Конаном”.

“Вся команда, незважаючи на високі ризики, не припиняла пошуки побратима. Після кількох годин аеророзвідки військового вдалося знайти. З цього моменту за ним безперервно спостерігали з дрона”, – продовжив Торкотюк.

Човни підрозділів розвідки намагалися прорватися до Конану крізь щільний вогонь російських винищувачів, які один за одним злітали в район пошуково-рятувальної операції і намагалися перешкодити їй.

Зрештою, українським військовим вдалося прорватися, нашого бійця успішно евакуювали.

“Це одна з крайніх операцій, яку ми проводили в акваторії Чорного моря і на території України в межах 1991 року. Деталі операції не розкриватиму, але скажу так: “Слава Богу, ми нікого не втратили, і для нас це найцінніше”. З плавзасобів не постраждав, усі поставлені завдання було виконано”, – підсумував командир спецпідрозділу ГУР.