Український спецназ висадився у Криму: деякі подробиці спецоперації

Рано-вранці 24 серпня в рамках спецоперації українські військові висадилися в Криму. Відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Підрозділи ГУР МО провели висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані”, – зазначив він.

Окремо у коментарі «Громадському» Юсов зазначив, що спецоперація була проведена у взаємодії з військово-морським флотом, мети досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується, всі деталі ГУР не розкриває.

За словами представника ГУР, противник має втрати серед особового складу, сил і коштів. Інформація уточнюється.

По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

В українському Криму знову замайорів державний прапор, кажуть в ГУР.

Що повідомляють інші джерела

Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».

Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто «знищення боєприпасів за встановленим графіком».

Водночас, російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що у Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг із туристами в Оленівці.

За деякими даними російських джерел, на берег висадилося 10 людей у двох човнах. Інші стверджують, що човнів було чотири.

Як зазначають у «Крим. Реалії», у Маяку знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК “Небо-М” та РЛС “Каста-2Е2”. По периметру підготовлено позиції для ППО.

Спецоперація була анонсована

Днями начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що скоро українці побачать, як на території Криму знищують окупантів.

Про це він сказав у коментарі каналу ITV, який дав на центральній площі Ірпені.

Буданов заявив, що “є, на жаль, дуже бояться цього, але є і багато людей, які чекають”.

“І треба дати їм упевненість у тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. , в принципі, ви бачите і днями ще побачите”, – сказав глава ГУР.

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