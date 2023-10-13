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Одеський художник створив графіті на підтримку Ізраїлю (фото)

Одеський художник створив графіті на підтримку Ізраїлю (фото)

Одеський художник Ярослав Войцеховський творчо висловив підтримку українців Ізраїлю. Він майстерно зобразив зірку Давида, в яку вплетено український тризуб.

Про це художник повідомив на своїй facebook-сторінці.

У зв’язку з воєнними діями, які відбуваються на територію Ізраїлю, увесь світ виражає країні свою підтримку. Але найбільше їх розуміють, мабуть, українці, які 597-й день протистоять російській навалі.

графіті

Ярослав Войцеховський зобразив графіті в рамках 73-ї виставки “ВоляНеСмерть”. І таким чином в галереї просто неба з’явився новий артоб’єкт на підтримку Ізраїля.

графіті

Щоб висловити свою підтримку народу Ізраїля, автор зобразив зірку Давида та український тризуб в єдиній композиції. А поряд написав на івриті та українською мовою “Разом”.

Писали сьогодні наживо, елегантсько і ловко. Глядачі селфіли й підказували єдність бачення, –

розповів художник секрети створення малюнку.

графіті

Раніше ми писали, що на одеській “Книжці” відкрилася виставка “ВоляНеСмерть”, де були представлені роботи Ярослава Войцеховського у техніці світлої графіки.

А влітку одна з вуличних картин Ярослава Войцеховського постраждала від вандалів. Його козак, виконаний в патріотичних українських кольорах залили фарбою.

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