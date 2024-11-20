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У центрі Одеси обвалився постраждалий від обстрілу будинок (відео)

У центрі Одеси обвалився постраждалий від обстрілу будинок (відео)

В Одесі на вулиці Новосельського обвалилася частина будинку, який нещодавно потрапив під ворожу атаку. Постраждав чоловік. Пожежники врятували трьох жінок, які опинилися заблокованими в будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

У житловому будинку, який постраждав під час масованого удару по Одесі 14 листопада, сталося обвалення міжповерхового перекриття між другим і третім поверхом, а також часткове руйнування сходової клітки.

У момент обвалення у квартирі на третьому поверсі перебували три жінки, яким заблокувало вихід із будинку.

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Пожежники за допомогою триколінної драбини допомогли мешканкам вибратися з квартири.

Також унаслідок інциденту постраждав чоловік, якого до прибуття рятувальників госпіталізували до медичного закладу.

Удар по Одесі 14 листопада був одним з наймасштабніших з моменту повномасштабного вторгнення. Горіли житлові будинки, пошкоджені школи, університети, дитячі садки, поліклініки та музеї та церкви.

 

 

 

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