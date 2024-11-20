У центрі Одеси обвалився постраждалий від обстрілу будинок (відео)

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

У житловому будинку, який постраждав під час масованого удару по Одесі 14 листопада, сталося обвалення міжповерхового перекриття між другим і третім поверхом, а також часткове руйнування сходової клітки.

У момент обвалення у квартирі на третьому поверсі перебували три жінки, яким заблокувало вихід із будинку.

Пожежники за допомогою триколінної драбини допомогли мешканкам вибратися з квартири.



Також унаслідок інциденту постраждав чоловік, якого до прибуття рятувальників госпіталізували до медичного закладу.

Удар по Одесі 14 листопада був одним з наймасштабніших з моменту повномасштабного вторгнення. Горіли житлові будинки, пошкоджені школи, університети, дитячі садки, поліклініки та музеї та церкви.