У центрі Одеси обвалився постраждалий від обстрілу будинок (відео)

В Одесі на вулиці Новосельського обвалилася частина будинку, який нещодавно потрапив під ворожу атаку. Постраждав чоловік. Пожежники врятували трьох жінок, які опинилися заблокованими в будинку.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.
У житловому будинку, який постраждав під час масованого удару по Одесі 14 листопада, сталося обвалення міжповерхового перекриття між другим і третім поверхом, а також часткове руйнування сходової клітки.
У момент обвалення у квартирі на третьому поверсі перебували три жінки, яким заблокувало вихід із будинку.
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Пожежники за допомогою триколінної драбини допомогли мешканкам вибратися з квартири.
Також унаслідок інциденту постраждав чоловік, якого до прибуття рятувальників госпіталізували до медичного закладу.
Удар по Одесі 14 листопада був одним з наймасштабніших з моменту повномасштабного вторгнення. Горіли житлові будинки, пошкоджені школи, університети, дитячі садки, поліклініки та музеї та церкви.