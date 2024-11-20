Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы обрушился пострадавший от обстрела дом (видео)

В центре Одессы обрушился пострадавший от обстрела дом (видео)

В Одессе по улице Новосельского обрушилась часть дома, который недавно попал под вражескую атаку. Пострадал мужчина. Пожарные спасли трех женщин, которые оказались заблокированными в доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В жилом доме, который пострадал во время массированного удара по Одессе 14 ноября, произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом, а также частичное разрушение лестничной клетки.

В момент обрушения в квартире на третьем этаже находились три женщины, которым заблокировало выход из дома.

Читайте также: Обстрел Одессы 14 ноября: миссия ЮНЕСКО оценила ущерб

Пожарные с помощью трехколенной лестницы помогли жительницам выбраться из квартиры.

Также в результате инцидента пострадал мужчина, которого до прибытия спасателей госпитализировали в медицинское учреждение.

Удар по Одессе 14 ноября был одним из самых масштабных с момента полномасштабного вторжения. Горели жилые дома, повреждены школы, университеты, детские сады, поликлиники и музеи и церкви.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua