В центре Одессы обрушился пострадавший от обстрела дом (видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В жилом доме, который пострадал во время массированного удара по Одессе 14 ноября, произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом, а также частичное разрушение лестничной клетки.

В момент обрушения в квартире на третьем этаже находились три женщины, которым заблокировало выход из дома.

Пожарные с помощью трехколенной лестницы помогли жительницам выбраться из квартиры.



Также в результате инцидента пострадал мужчина, которого до прибытия спасателей госпитализировали в медицинское учреждение.

Удар по Одессе 14 ноября был одним из самых масштабных с момента полномасштабного вторжения. Горели жилые дома, повреждены школы, университеты, детские сады, поликлиники и музеи и церкви.