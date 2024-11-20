В центре Одессы обрушился пострадавший от обстрела дом (видео)

В Одессе по улице Новосельского обрушилась часть дома, который недавно попал под вражескую атаку. Пострадал мужчина. Пожарные спасли трех женщин, которые оказались заблокированными в доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В жилом доме, который пострадал во время массированного удара по Одессе 14 ноября, произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом, а также частичное разрушение лестничной клетки.
В момент обрушения в квартире на третьем этаже находились три женщины, которым заблокировало выход из дома.
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Пожарные с помощью трехколенной лестницы помогли жительницам выбраться из квартиры.
Также в результате инцидента пострадал мужчина, которого до прибытия спасателей госпитализировали в медицинское учреждение.
Удар по Одессе 14 ноября был одним из самых масштабных с момента полномасштабного вторжения. Горели жилые дома, повреждены школы, университеты, детские сады, поликлиники и музеи и церкви.