У центрі Одеси маршрутка в’їхала у вантажівку: багато постраждалих

У центрі Одеси маршрутка в’їхала у вантажівку: багато постраждалих

Сьогодні вранці, 13 червня, близько восьмої години на вулиці Малій Арнаутській маршрутка з пасажирами зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Постраждалі пасажири звернулися до медиків.

Подробиці ДТП повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 50-річний водій маршрутного автобуса, повернувши зі Старопортофранківської на вулицю Мала Арнаутська, зіткнувся з припаркованим у правій крайній смузі по ходу руху вантажним автомобілем “МАN”.

дтп на Малій Арнаутській

На момент події в автобусі перебувало близько 20 пасажирів, шестеро з них звернулися по медичну допомогу.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та група реагування патрульної поліції.

дтп на Малій Арнаутській

Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

Після встановлення всіх обставин події йому буде надано правову кваліфікацію, повідомили в поліції.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.

 

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