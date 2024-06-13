У центрі Одеси маршрутка в’їхала у вантажівку: багато постраждалих

Сьогодні вранці, 13 червня, близько восьмої години на вулиці Малій Арнаутській маршрутка з пасажирами зіткнулася з припаркованою вантажівкою. Постраждалі пасажири звернулися до медиків.
Подробиці ДТП повідомили в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що 50-річний водій маршрутного автобуса, повернувши зі Старопортофранківської на вулицю Мала Арнаутська, зіткнувся з припаркованим у правій крайній смузі по ходу руху вантажним автомобілем “МАN”.
На момент події в автобусі перебувало близько 20 пасажирів, шестеро з них звернулися по медичну допомогу.
До теми: ДТП у Фонтанці сталася під час поліцейської погоні: що відомо про постраждалих
На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та група реагування патрульної поліції.
Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.
Після встановлення всіх обставин події йому буде надано правову кваліфікацію, повідомили в поліції.
Раніше «Одеське життя» повідомляло, що біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.