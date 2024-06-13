У центрі Одеси маршрутка в’їхала у вантажівку: багато постраждалих

Подробиці ДТП повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 50-річний водій маршрутного автобуса, повернувши зі Старопортофранківської на вулицю Мала Арнаутська, зіткнувся з припаркованим у правій крайній смузі по ходу руху вантажним автомобілем “МАN”.

На момент події в автобусі перебувало близько 20 пасажирів, шестеро з них звернулися по медичну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та група реагування патрульної поліції.

Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

Після встановлення всіх обставин події йому буде надано правову кваліфікацію, повідомили в поліції.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.