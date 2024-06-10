Біля Чорноморська зіткнулися три автомобілі: загинув пасажир, багато постраждалих

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 32-річний водій автомобіля Honda перевищив швидкість, не дотримався визначеної дистанції і врізався в Mercedes, який їхав у попутному напрямку, а той зачепив припаркований на узбіччі Hyundai.

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Унаслідок ДТП від отриманих травм на місці загинув 40-річний пасажир Honda, ще один 29-річний пасажир цього легковика отримав перелом плеча, а водій – закритий перелом кісток тазу.

Водій Mercedes зазнав незначних ушкоджень, а його 4-місячний син – закриту черепно-мозкову травму та забій лобної ділянки голови.

44-річний водій Hyundai отримав рану гомілки.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі строком від трьох до восьми років.

У межах провадження буде проведено низку експертиз. Встановлюються повні обставини події. Слідство триває.