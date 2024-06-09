ДТП у «Двох стовпів»: Citroen наїхав на дівчинку-підлітка

ДТП у «Двох стовпів»: Citroen наїхав на дівчинку-підлітка

Сьогодні вранці, в неділю, 9 червня, в Одесі біля «Двох стовпів» сталася ДТП, в якій постраждала 14-річна дівчинка.

За даними обласного управління поліції, ДТП сталася близько 11 години на вулиці Ангарській.

Попередньо, 27-річний водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок цього дівчинка отримала травми і була госпіталізована до лікарні попередньо з розривом селезінки та переломом щелепи.

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На місці працюють поліцейські. Керманича буде перевірено на стан спʼяніння.

Після встановлення всіх обставин пригоди йому буде надано правову кваліфікацію.

Раніше в Одесі в результаті зіткнення автомобілів на перехресті в центрі міста постраждала 13-річна дівчинка-пішохід.

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