ДТП у «Двох стовпів»: Citroen наїхав на дівчинку-підлітка

Сьогодні вранці, в неділю, 9 червня, в Одесі біля «Двох стовпів» сталася ДТП, в якій постраждала 14-річна дівчинка.
За даними обласного управління поліції, ДТП сталася близько 11 години на вулиці Ангарській.
Попередньо, 27-річний водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок цього дівчинка отримала травми і була госпіталізована до лікарні попередньо з розривом селезінки та переломом щелепи.
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На місці працюють поліцейські. Керманича буде перевірено на стан спʼяніння.
Після встановлення всіх обставин пригоди йому буде надано правову кваліфікацію.
Раніше в Одесі в результаті зіткнення автомобілів на перехресті в центрі міста постраждала 13-річна дівчинка-пішохід.