ДТП у Фонтанці сталася під час поліцейської погоні: що відомо про постраждалих

Подробиці ДТП повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що в неділю, 9 червня, 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на перехресті зіткнувся з автомобілем Ford, після чого збив трьох жінок, які в цей час переходили дорогу пішохідним переходом.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоходів і водія BMW з різними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Життю постраждалих нічого не загрожує. Після огляду лікарів дві жінки від госпіталізації відмовилися.

Водій Ford не постраждав, зазначили в поліції.

Водія «BMW» перевірять на стан сп’яніння, За словами поліцейських, від нього виходив запах алкоголю.

Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Крім того, раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом і крадіжку.

Після встановлення всіх обставин події їй буде надано правову кваліфікацію.

А ще в неділю, 9 червня, на вулиці Ангарській біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона переходила дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.