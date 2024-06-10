ДТП у Фонтанці сталася під час поліцейської погоні: що відомо про постраждалих

ДТП у Фонтанці сталася під час поліцейської погоні: що відомо про постраждалих

Унаслідок жорсткої недільної ДТП біля торгового центру «Рів’єра» в селі Фонтанка під Одесою, де автомобіль BMW на повній швидкості збив людей на пішохідному переході, постраждали троє жінок і водій.

Подробиці ДТП повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що в неділю, 9 червня, 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на перехресті зіткнувся з автомобілем Ford, після чого збив трьох жінок, які в цей час переходили дорогу пішохідним переходом.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоходів і водія BMW з різними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Життю постраждалих нічого не загрожує. Після огляду лікарів дві жінки від госпіталізації відмовилися.

Водій Ford не постраждав, зазначили в поліції.

дтп у Фонтанці

Водія «BMW» перевірять на стан сп’яніння, За словами поліцейських, від нього виходив запах алкоголю.

дтп у Фонтанці

Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Крім того, раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом і крадіжку.

Після встановлення всіх обставин події їй буде надано правову кваліфікацію.

А ще в неділю, 9 червня, на вулиці Ангарській біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона переходила дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.

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