В центре Одессы маршрутка въехала в грузовик: много пострадавших

Сегодня утром, 13 июня, около восьми часов на улице Малой Арнаутской маршрутка с пассажирами столкнулась с припаркованным грузовиком. Пострадавшие пассажиры обратились к медикам.
Подробности ДТП сообщили в полиции Одесской области.
Полицейские установили, что 50-летний водитель маршрутного автобуса, повернув с Старопортофранковской на улицу Малая Арнаутская столкнулся с припаркованным в правой крайней полосе по ходу движения грузовым автомобилем «МАN».
На момент происшествия в автобусе находилось около 20 пассажиров, шесть из них обратились за медицинской помощью.
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области и группа реагирования патрульной полиции.
Водителя маршрутки проверят на состояние опьянения.
После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация, сообщили в полиции.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что возле «Двух столбов» водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, предварительно, с разрывом селезенки и переломом челюсти.