В центре Одессы маршрутка въехала в грузовик: много пострадавших

Подробности ДТП сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 50-летний водитель маршрутного автобуса, повернув с Старопортофранковской на улицу Малая Арнаутская столкнулся с припаркованным в правой крайней полосе по ходу движения грузовым автомобилем «МАN».

На момент происшествия в автобусе находилось около 20 пассажиров, шесть из них обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области и группа реагирования патрульной полиции.

Водителя маршрутки проверят на состояние опьянения.

После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация, сообщили в полиции.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что возле «Двух столбов» водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, предварительно, с разрывом селезенки и переломом челюсти.