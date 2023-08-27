В Одесі на Базарній обвалився аварійний будинок: «добит хвилею від ракетного удару» (фоторепортаж)

На старій одеській Базарній, 93 сталася біда: обвалилася частина флігеля житлового будинку. Люди не постраждали, але жити в обваленій частині будинку тепер не можна…

«Тут небезпечно!»

Огороджувальні стрічки – і на вулиці, і у дворі. Каміння, рами, вікна… Страшна картина… Телевізор, що видно в одній з постраждалих квартир, де вже не має стіни – немов німий свідок… Поки знімаю, з флігеля вибігає молода людина.

– Ну що ж ви тут знімаєте?! Та не підходьте ж близько! Я от вирішив хоч якісь свої речі забрати, а воно як посиплеться! Може, й далі буде «грохати». Небезпечно тут!

Хлопець, якого зовуть Дмитро, винаймав тут житло, розказує, що будинок, особливо флігель, що обвалився, постраждав від страшної хвилі після ракетного удару 14 серпня.

Нагадаємо, в той день був розтрощений вщент гіпермаркет FOZZY, постраждали й інші будинки у середмісті Одеси..

«Був аварійним давно»

– Цей флігель і раніше був аварійним, тепер от його добили наслідки хвилі від того ракетного удару. Станом на зараз можу одне сказати: будівля може взагалі обвалитися зовсім. Так що навіть поруч стояти небезпечно, – додає Дмитро.

Будинок на Базарній, 93 не є пам’яткою архітектури. Він поважного віку – 1893 року «народження». Місцеві кажуть, що аварійним він визнаний ще у середині 90-х років минулого століття. У 2005 році з будинком сталося лихо: теж був «грох» на горищі: обвалилася і його частина, і частина стіни…

«Сьогоднішній обвал зруйнував житлову кімнату та ванну кімнату на другому поверсі, на першому розповзлася стіна. Дві квартири, дві родини перебувають фактично на вулиці. Бояться зайти до своїх квартир, навіть забрати речі, не те щоб жити», – пише на своїй сторінці у Facebook одеситка Ірина Куцій.

Вона також зазначає, що міські служби на обвалення відреагували оперативно і вже запропонували кілька варіантів потерпілим сім’ям, що залишилися без даху над головою…

Ну а як все «виглядає» тепер – дивіться на наших фото:

Фото авторки