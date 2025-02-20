У просторому кабінеті із сучасним обладнанням на першому поверсі лікарні з 8.00 до 17.00 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00) прийом здійснює лікар ультразвукової діагностики Ярослав Панчев.

Кабінет почав працювати нещодавно, але пацієнтів вистачає. Люди задоволені, відгуки про лікаря тільки позитивні.

Ярослав Ілліч закінчив Одеський медичний університет, однак за іншою спеціалізацією. Тому в минулому році закінчив ще спеціальні курси і почав працювати з початку поточного року як лікар ультразвукової діагностики в Буджацькій лікарні.

лікар УЗД Ярослав Панчев

– Для мене це нова справа, я тільки набуваю досвіду. Дуже хвилююся і боюся помилитись, сам себе перевіряю по кілька разів, переживаю за кожного пацієнта. Крім курсів, ще навчаюся на онлайн-платформі, беру участь у професійних семінарах, консультуюсь у досвідчених колег. Я задоволений, для праці створені добрі умови, керівництво громади йде на зустріч при вирішенні будь-яких проблем. Апаратура дуже класна, сучасна. Отже, я налаштований працювати, вдосконалювати вміння, поглиблювати знання і приносити користь людям, – поділився лікар.

До речі, ультразвукове обстеження в Буджацькій лікарні для всіх без винятку робиться безкоштовно.

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