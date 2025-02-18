Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Цього дня всі охочі можуть звернутися до клініко-діагностичних лабораторій консультативно-діагностичних центрів і відділень міських лікарень для безоплатного лабораторного дослідження калу на приховану кров.

Обов’язково треба дотримуватися правил збору біоматеріалу.

Адреси та графік профілактичної акції

Консультативно-діагностичний центр № 6 – вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 106, з 8:00 до 10:00 (за е-направленням звертатися до лікаря-терапевта, кабінет № 302).

Телефони: (048) 797 28 88, (048) 750 20 09, (048) 704 88 15, (094) 933 08 15.

Консультативно-діагностичний центр № 20 – вул. Левітана, 62, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 346, з 8:00 до 10:00.

Телефон: (048) 763 08 03. Консультативно-діагностичний центр № 29 – вул. Кримська, 66, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 6, з 8:00 до 14:00.

Телефони: (048) 758 52 56, (048) 758 50 46. Міська клінічна лікарня № 1 – вул. Болгарська, 38, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.

Телефон: (0800) 33 23 01. Міська лікарня № 5 – вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00. Міська лікарня № 8 – Фонтанська дор., 110, 2-й поверх поліклінічного корпусу, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 12:00.

Телефон: (048) 263 05 01. Міська клінічна лікарня № 11 – вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г, 1-й поверх, центральна клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 13:00.

Телефони: (063) 424 05 08, (096) 368 33 23.

Медики нагадують, що своєчасна діагностика дає змогу виявити передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, які успішно піддаються лікуванню.

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