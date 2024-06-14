У бою за Україну загинув молодий спецпризначенець з Ізмаїла

У бою за Україну загинув молодий спецпризначенець з Ізмаїла

Війна забрала ще одне молоде життя… Сьогодні, 14 червня, Ізмаїл попрощається з командиром відділення взводу спецпризначення Максимом Максимовичем Сидоренком, який віддав своє життя за свободу України.

Трагічну звістку повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Максим Сидоренко народився в Ізмаїлі, навчався в першій школі, професію здобув у Вищому профтехучилищі №9, а після закінчення навчання пішов на військову службу, бо був упевнений: саме служіння українському народові та рідній Батьківщині є покликанням його життя.

З 2018 року служив у Національній гвардії.

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Максим Сидоренко

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України перевівся до батальйону спецпризначення “Донбас”. Виконував бойові завдання на “гарячих” напрямках бойових зіткнень із російськими окупантами – зокрема, під Часовим Яром.

Захищаючи право українського народу на вільне і незалежне майбутнє, Максим Сидоренко віддав найдорожче, що є в людини, – власне життя.

У військовослужбовця залишилися дружина, мати, сестра та брат.

Вчора, 13 червня, в Роздільнянській міській територіальній громаді проводили в останню путь захисника з села Покровка Руслана Андронатія.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув уродженець Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

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