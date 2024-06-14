В бою за Украину погиб молодой спецназовец из Измаила

В бою за Украину погиб молодой спецназовец из Измаила

Война унесла еще одну молодую жизнь… Сегодня, 14 июня, Измаил попрощается с командиром отделения взвода спецназначения Максимом Максимовичем Сидоренко, отдавшим свою жизнь за свободу Украины.

Трагическое известие сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Максим Сидоренко родился в Измаиле, учился в первой школе, профессию получил в Высшем профтехучилище №9, а по окончании учебы пошел на военную службу, потому что был уверен: именно служение украинскому народу и родной Родине является призванием его жизни.

С 2018 года служил в Национальной гвардии.

По теме: На Запорожском направлении погиб юный защитник из Одесской области

Максим Сидоренко

После начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины перевелся в батальон спецназначения «Донбасс». Выполнял боевые задачи на «горячих» направлениях боевых столкновений с российскими оккупантами — в том числе, под Часовым Яром.

Защищая право украинского народа на свободное и независимое будущее, Максим Сидоренко отдал самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.

У военнослужащего остались жена, мать, сестра и брат.

Вчера, 13 июня в Раздельнянской городской территориальной громаде проводили в последний путь защитника из села Покровка Руслана Андронатия.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua