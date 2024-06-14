В бою за Украину погиб молодой спецназовец из Измаила

Трагическое известие сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Максим Сидоренко родился в Измаиле, учился в первой школе, профессию получил в Высшем профтехучилище №9, а по окончании учебы пошел на военную службу, потому что был уверен: именно служение украинскому народу и родной Родине является призванием его жизни.

С 2018 года служил в Национальной гвардии.

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После начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины перевелся в батальон спецназначения «Донбасс». Выполнял боевые задачи на «горячих» направлениях боевых столкновений с российскими оккупантами — в том числе, под Часовым Яром.

Защищая право украинского народа на свободное и независимое будущее, Максим Сидоренко отдал самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.

У военнослужащего остались жена, мать, сестра и брат.

Вчера, 13 июня в Раздельнянской городской территориальной громаде проводили в последний путь защитника из села Покровка Руслана Андронатия.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.