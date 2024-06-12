На Херсонщині загинув боєць із Одеської області

На Херсонщині загинув боєць із Одеської області

Трагічні звістки з фронту отримала Роздільнянська міська територіальна громада Одеської області: на фронті загинув захисник із села Покровка Руслан Андронатій.

Як повідомили сьогодні на сторінці громади у Facebook, водій-електрик протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки Руслан Андронатій 1981 року народження загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

Прощання із Героєм відбудеться завтра, 13 червня. Жителів громади закликають віддати останні почесті загиблому воїну та провести його в останню путь, створивши живий коридор.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув 28-літній мешканець села Красносілка Олександр Власов.

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