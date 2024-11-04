У Білгород-Дністровському районі згорів позашляховик: є загиблі та постраждалі

Автопригода сталася о 19 годині в неділю, 3 листопада, повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 40-річний мешканець Київщини за кермом «Toyota» не впорався з керуванням на кільцевій ділянці дороги та з’їхав із проїжджої частини в кювет. Автомобіль перекинувся і загорівся. Полум’я гасили рятувальники, які прибули на місце аварії.

Унаслідок ДТП загинули водій та 52-річна жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні авто. Двоє пасажирів, які перебували на задніх сидіннях, травмувалися і були госпіталізовані до лікарні. 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку – переломи ключиці та ребра.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Встановлюються повні обставини події.

Раніше в Одесі водій мопеда збив насмерть двох пішоходів, коли вони переходили дорогу в невстановленому місці.