В Одесі мопедист убив двох пішоходів: подробиці

Смертельна ДТП сталася в неділю, 20 жовтня, близько 18-ї години в Київському районі міста, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій мопеда збив 68-річного чоловіка і 76-річну жінку, коли вони перетинали проїжджу частину в невстановленому місці.

Від отриманих унаслідок ДТП травм обидва пішоходи загинули.

Водія скутера перевірили на алкоголь – він був у тверезому стані.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Мопед у водія вилучили та помістили на штрафмайданчик, призначено низку експертиз.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері 18 жовтня у передмісті Одеси застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна. Він очолював низку автотранспортних компаній, дачний кооператив «Лагуна» та громадське формування з охорони порядку «Підрозділ сприяння правоохоронним органам». Це формування спільно з поліцією патрулює місто та спільно з ТЦК проводить рейди та «бусифікацію» військовозобов’язаних на вулицях та інших громадських місцях.