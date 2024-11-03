Задавив людину і втік: на Одещині затримали винуватця смертельного ДТП

За інформацією обласного управління поліції, про те, що на дорозі лежить мертвий чоловік, який, вочевидь, став жертвою ДТП, правоохоронцям повідомив тієї ж ночі місцевий житель.

Поліцейські, які прибули на місце, виявили на тілі чоловіка травми характерні для ДТП.

Невдовзі вдалося встановити й особу загиблого – ним виявився 40-річний житель Балтської територіальної громади.

А за кілька годин поліцейські розшукали автомобіль Audi з характерними для ДТП механічними пошкодженнями та його 21-річного власника, який ніяк не пояснив свою втечу з місця події.

Перевірка водія на стан алкогольного сп’яніння показала, що він був тверезий. У ДТП він не постраждав.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження, в рамках якого буде проведено низку експертиз.

Триває слідство. Усі обставини події встановлюються.

Раніше в Одесі водій мопеда збив насмерть двох пішоходів, коли вони переходили дорогу в невстановленому місці.