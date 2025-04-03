Про це повідомляють журналісти видання «Слово і діло», які вивчають декларації відомих політиків і чиновників.
Найбільша зарплата виявилася у мера прифронтового Харкова Ігоря Терехова – за 2024 рік він отримав понад 2 мільйони гривень.
Друге місце за собою зберігає міський голова Черкас Анатолій Бондаренко – він задекларував 1 млн 342 тисячі зарплати. Далі йде мер Києва Віталій Кличко – 1 млн 233, тисячі.
На четвертому місці очільник Ужгорода Богдан Андріїв – 1 млн 181 тисячу. П’яте – за начальником військової адміністрації Херсона Романом Мрочком – 1 млн 148,1 тисяч.
Мер Одеси Геннадій Труханов посів шосте місце, заробивши 1 млн 116 з половиною тисяч.
Раніше у Геннадія Труханова виявилася найменша зарплата серед мерів обласних центрів.
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