У мера Одеси новий заступник: хто ним став

Одеський мер Геннадій Труханов знайшов заміну Олегу Бриндаку. Віцемером Одеси міський голова призначив Валерія Сіліна.
Про це стало відомо з розпорядження мера, яке 19 жовтня опублікували на сайті Одеської міськради.
У документі йдеться, Сіліна Валерія Вікторовича призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради.
На посаду Сіліна призначено 18 жовтня на період увільнення Олега Бриндака, якого призвали на військову службу до лав ЗСУ.
З окладом згідно зі штатним розписом, –
йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації про нового заступника мера на сайті міськради поки що нема.
Довідка. Про Валерія Силіна відомо небагато. Зокрема те, що до роботи у виконкомі, він працював у службі безпеки банку “Південний”. А також раніше очолював компанію “Прогресбуд”.
Нагадаємо, нещодавно у мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади й призначив радником Лілію Леонідову.
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