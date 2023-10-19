У мера Одеси новий заступник: хто ним став

Про це стало відомо з розпорядження мера, яке 19 жовтня опублікували на сайті Одеської міськради.

У документі йдеться, Сіліна Валерія Вікторовича призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради.

На посаду Сіліна призначено 18 жовтня на період увільнення Олега Бриндака, якого призвали на військову службу до лав ЗСУ.

З окладом згідно зі штатним розписом, –

йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про нового заступника мера на сайті міськради поки що нема.

Довідка. Про Валерія Силіна відомо небагато. Зокрема те, що до роботи у виконкомі, він працював у службі безпеки банку “Південний”. А також раніше очолював компанію “Прогресбуд”.

Нагадаємо, нещодавно у мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади й призначив радником Лілію Леонідову.

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